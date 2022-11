Karmoškakamraadid on muusikaline seltskond, kuhu kuulub huvilisi Setost Saareni. Eestvedaja Piret Ausi sõnutsi on nad erinevate elualade inimesed, keda ühendab karmoška mäng. Ta mainis, et nende seas on nii direktoreid, arste, massööre kui ka koolilapsi.