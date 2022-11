Häädemeestel hukkus tulekahjus kaks inimest

Kell 5.23 teatati häirekeskusele, et Urissaare külas põleb ühekordne eluhoone ning esmase info kohaselt võis majas olla ka inimesi.

Päästeamet tuletab meelde, et töökorras suitsuandur aitab avastada tulekahju selle algfaasis ning annab võimaluse hoonest ohutult väljuda. Samuti on alates 2022. aastast kohustuslik hoonetes, kus on tahkeküttel küttekolded, vingugaasi anduri olemasolu.