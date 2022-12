Vastulause ⟩ Andrei Korobeinik: Inflatsioon kui valitsuse ebakompetentsuse maks

Näiteks rahandusministri palk on 6207 eurot kuus, talle jääks kätte aasta arvestuses 1570 eurot senisest rohkem. Aga kui näiteks lasteaiatöötaja teenib miinimumpalga (654 eurot), siis tema võit on täpselt null. Tegelikult ta hoopis kaotab, kuna rahandusministri tarbimisse paisatud lisaraha kiirendab inflatsiooni ja vähendab sellega madalapalgaliste reaalset ostujõudu. Miinimumpalga eest saab siis lubada vähem toitu või riideid.

Ministri arvates aitab just selline kaval käik rekordilise inflatsiooniga võidelda: “Palkade ostujõu taastumist saab riik toetada, jättes töötajatele nende väljateenitud tasust kätte senisest rohkem. Eesti puhul on mõjusaim kaotada niinimetatud maksuküür ja kehtestada ühetaoline tulumaksuvaba summa kõigile.” Teisisõnu, kui riik võtab eelarvest 340 miljonit eurot aastas (selline on ettepaneku hind), jagab selle raha Eesti rikkamatele poegadele ja tütardele, kes hakkavad seda usinasti kulutama, siis inflatsioon kohe langeb.