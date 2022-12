Alev suusatas põhivõistluste eel MK-punktide vääriliselt

Alev on kolme etapi järel punkte teeninud neljast sõidust. 70 silma annab punktitabelis 69. koha.

Järgmisel nädalavahetusel sõidetakse Šveitsis Davosis MK-sarja neljas etapp, mis on pärnumaalase hooaja esimese poole põhivõistlus. Seal tahab Alev head tulemust saavutada, sest kõik senised plaanid on koostatud just Davosi võistlust silmas pidades.