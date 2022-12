Grosšmidt on suusaradu freesinud viimased kaheksa aastat. Sel korral istub ta rajatraktoris kõrvalistmele mind juhendama. PistenBully 100 rool on üsna pisike. Juhi parema käe juures on juhtkang, kus ligemale 20 nuppu, millest ühelgi pole kirja peal, mis mida teeb. Juhtkangiga saab liigutada sahka rajatraktori ees. Kangi kõrval asub puutetundlik ekraan, millelt näeb, kas freesid on alla lastud. Samuti saab ekraanil seadistada, kui sügavalt freesid töötavad.