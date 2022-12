Teele Vespere ⟩ Jõulukingituste kriisiabi

Jõuluaeg seostub meile rahu ja vaikusega, saatjaks hubane valgus ja soojus. Elektrikatkestuse korral võetakse need mugavused meilt ära ja oleme hetkega täielikus pimeduses. Selleks puhuks oleks tark oma lähedaste-sõprade kingikotti pista mõni taskulamp või käed-vabad süsteemiga pealamp. Hästi sobib tormilaterngi, eriti neile, kes iga päev peavad puukuuri vahet käima. Valida võiks patareitoitel, dünamoga või lisafunktsioonina ka päikesepaneeli ribaga valgusallikad, mida saab kasutada nii sise- kui välitingimustes ja on tunduvalt tuleohutumad kui küünlad.

Oma sõpradele tasub jõuluvana asemel üllatuskingitusena koju kutsuda elektrik, kes vaatab maja küttesüsteemi üle ja vajadusel loob valmiduse generaatori ühendamiseks. See annab eelduse, et elektrikatkestuse ajal püsib maja endiselt soe. Küll aga peaks kodus olema generaator küllaldase kütusevaruga. Kui teate, et majas on puuküte, võite kingikotti pista kinkekaardi korstnapühkijalt.