Pildid ⟩ Kiilasjääga kaetud Via Baltical juhtus mitu liiklusõnnetust

Õnnetuspaigast mööda sõitnud Pärnu Postimehe reporteri Karl Hüti sõnutsi on Via Baltica väga libe ja autod liiguvad aeglaselt. “Teel on kiilasjää ja ehkki tee lumest on puhtaks lükatud, see läigib. Näha on, kuidas autod teel “ujuvad”. Liikumiskiirus on 20–30 kilomeetrit tunnis, aga leidub neidki, kes kiiremini sõidavad,” kirjeldas ta.