Häädemeeste kohalik peab maantee hooldust ohlikult viletsaks

Praegu on teedel kohutavalt libe märg jää, kuid Häädemeeste valla elaniku Argo Tominga sõnul olid sealse valla põhimaanteed libedad ka siis kui temperatuurid olid stabiilselt miinuses. Nii ta leiab, et sealse kandi teed on kehvasti hooldatud ja selles on tema arvates süüdi Sakala Teed OÜ, kes Pärnumaal riigiteid hooldab. “Sel avarii päeval sõitsin Riiga ja vastu tuli Sakala Teede sahk, kes lükkas teeääri puhtaks. Tal ei tulnud mitte teragi libedusetõrjet tee peale,” kirjeldas Toming.