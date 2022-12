Pärnu maakohus saab uue kohtuniku

Kohtunikke ametissenimetamise puhul õnnitledes märkis Karis, et kohtusaalid ei ole uutele kohtunikele võõrad, sest nende hulgas on nii staažikaid ja hinnatud prokuröre, advokaate, kohtujuriste kui -nõunikke. “Edaspidi tuleb teil aga kohtusaalis istuda juba hoopis teise laua taga, hoopis teises rollis ja kasutada oma teadmisi õiglase, põhjendatud ja nii asjaosalistele kui avalikkusele arusaadava otsuse tegemiseks,” ütles riigipea.

President pani kohtunikele südamele, et nende otsused võivad muuta inimeste saatust. “Seetõttu peaksid inimesed juba kohtusaalis tundma, et nendega käitutakse õiglaselt, et riik käitub nendega õiglaselt, sest kohtunik mõistab kohut Eesti Vabariigi nimel,” rääkis Karis. “Ma ei kahtle, et oma senist süüdistaja, kaitsja või nõuandja praktikat kasutades tulete sellega edukalt toime.”

Riigipea avaldas heameelt, et äsja ametisse nimetatud kohtunike hulgas on neid, kes on õpetanud ja õpetavad siiani üliõpilasi, on jaganud oma teadmisi kolleegidele, teinud teadustööd ja kaitsnud doktorikraadi. Ta soovis, et kohtunikud jätkaksid sellega oma pingelise töö kõrvalt edaspidigi.