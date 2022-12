Jüri Lebedev ⟩ Ajujaht häälte pärast

Jüri Lebedev arvates on linnavolikogus võtnud viimasel ajal võimust ebaviisakus kolleegid vastu ja langenud töökvaliteet.

“Kui stiimul käes, mis siis viga küttida ja inimeste hääli noppida“ – nii võiksid Kukerpillid lähenevaid riigikogu valimisi silmas pidades ümber teha oma igihalja hiti “Jahitrofeed”. Erakonnad on jahihooaega juba alustanud. Nimekirjad, mille etteotsa on seatud suuremalt jaolt kohalikku eluolu vähe tundvad, kuid muidu populaarsed peibutuspasunad, on maakondades juba täies ulatuses välja hõigatud.