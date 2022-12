Urvele meeldib väga, et kord nädalas on tal võimalik kellegagi pikemalt kohtuda ja kohvitassi taga juttu vesta.

Pärnu linnas elav Urve on üksi elanud tosin aastat. Enne pensionilejäämist teatris kirjandusala juhatajana ja õpetajana töötanud Urve tõdeb, et päris üksikuna ta ennast ei tunne, sest pere elab tal Pärnumaal ja aeg-ajalt käiakse külas. Tänavu veedab ta jõulud näiteks poja pool, kingikott on juba pakitud ja ootel.