Piltuudis ⟩ Mazda ja Opel mõlkisid Pärnu tuiksoonel plekki

Pärnu politseijaoskonna patrullitalituse juhi Henry Murumaa sõnutsi on pühade järel olukord Pärnumaa liikluses olnud rahulik. “Midagi märkimisväärset pole õnneks juhtunud,” ütles ta, lisades, et politseile on teatatud veel ühest õnnetusest: täna öösel kella kolme ajal tuli teade, et Häädemeeste vallas Laadi külas vajus veoautol pööret tehes haagis kraavi. Veokijuht viga ei saanud ja puksiir aitas haagise teele tagasi.