Pärnu-Jaagupis hukkus eramaja tulekahjus naisterahvas

Kell 19.20 kohale jõudnud Pärnu-Jaagupi päästekomando päästjad kinnitasid, et põleb eramaja lahtise leegiga. Koheselt alustati kustutustööde ja suitsusukeldumisega, et välja selgitada kas majas võib viibida inimesi. Otsingute käigus leiti majast hukkunu, vanem naisterahvas. Kustutustööde ajal suitsuanduri signaali päästjad ei tuvastanud. Tulekahju tekkepõhjuse ja töökorras suitsuandurite olemasolu selgitab välja edasine uurimine. Tulekahju lokaliseeriti kell 20.14 ning kustutati lõplikult kell 22.37.

Päästeamet tuletab meelde, et töökorras suitsuandur aitab avastada tulekahju selle algfaasis ning annab võimaluse hoonest ohutult väljuda. Samuti on alates 2022. aastast kohustuslik hoonetes, kus on tahkeküttel küttekolded, vingugaasi anduri olemasolu kohustuslik.