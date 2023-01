Kui päästjad pärale jõudsid, tungisid leegid maja tagumises küljes akendest ja ustest välja. Õnneks said nad tule kiiresti kontrolli alla, jätkates seejärel järelkustutustöödega.

Häirekeskus sai teisipäeva hilisõhtul kell 23.26 teate, et Pärnus Riia maantee 58 majas on puhkenud tulekahju. Kohapeal selgus, et põles hoopis Riia maantee 60 hoone, vana kahekorruseline palkmaja.