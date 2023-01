Juba üleeile oli jõejää vesine, aga praeguseks on olud veel halvemad.

Veel üleeile võis Pärnus vesisel jõejääl ohtralt tirgutajaid näha. Isegi täna on siin kandis mõni inimene nii jõel kui ka kaldal kalaõnne proovimas. Seda ei tasuks aga teha. See on ohtlik!