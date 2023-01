Raskete ilmaolude tõttu valitseb liikluses kaos

Pärnu–Tori maanteel Metsakalmistu lähedal olid teeolud niivõrd konarlikud, et liiguti kiirusega mõnikümmend kilomeetrit tunnis.

Lühikese aja jooksul maha sadanud märja lumega ei tule teehooldajad toime, pealegi on lumi on murdnud teedele puid ja oksi. Liiklemisega on raskusi nii tavasõidukitel kui ühistranspordil.