Otsustaval veerandil suure edu maha mänginud Sadam pääses konkurendi vastu ehmatusega

Kaks minutit enne lõppu olid pärnakad juba neljaga taga, ent siis tegi kapten Mihkel Kirves vägeva seeria: kolmene, hea sööt Valge kahesele ja viimaks tabatud lähivise. 7:0 spurt ja tablool 73:70, 44 sekundit lõpuni! Lõputrilleris läks vabavisete mänguks – kus Pärnu eksis kolmel korral, mängu lõpuks 14/28 –, ent Sadam suutis edu hoida, 76:73.

Konkurentite lahing oli oluline just liigatabelit silmas pidades. Praeguse seisuga on viimasena play-off‘i pääseval ehk kaheksanda positsioonil asuval Raplal 12 võitu ja 11 allajäämist, pärnakatel on nende järel nii üheksa võitu kui kaotust. Põhiturniiril mängitakse 30 matši. Laupäeval sõidab Sadam Riiga, ent madistada liiga liidri, Ukraina tiimiga Prometey.