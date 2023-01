Mis erakondades Pärnumaal riigikogu püritakse ja mida nad lubavad?

Reformierakond

Meie teeme

Tagame Pärnu uue silla ehituseks riigi tuge minimaalselt 20 miljonit eurot. Sild tuleb. Kindlustame 150 miljonit eurot 33 kilomeetri 2+2-maantee ehituseks Pärnumaal (Via Baltica). “Viime” pärnakad 45 minutiga Pärnust Tallinna (Rail Baltic, 2030). Keskmine pension 1000 eurot aastaks 2027. 700 eurot tulumaksuvabaks kõigile, võidavad kõik. Muudame Eesti taas energiasõltumatuks (tuule- ja päikesepargid). Jätkame Ukraina ja ukrainlaste toetamist, kes võitlevad ka meie iseseisvuse eest. Läheme üle täielikult eestikeelsele haridusele lasteaedades aastast 2024, üldhariduses aastast 2030.

Meie ei tee

Me ei pea võimalikuks koalitsiooni EKREga, kuna pole nõus, et Rail Baltic “tühistatakse”, et kohtunike, jõu- ja julgeolekuasutuste juhtide pead “veerevad” (rünnak põhiseaduslikule korrale), et Eestit pööratakse tagasi: e-valimiste tühistamine, tuuleparkide peatamine.

Me ei ole nõus tegema järeleandmisi Eesti julgeoleku tagamisel: kolm protsenti kaitsekuludeks ja keskmaaõhutõrje on miinimum. Me ei nõustu, et Venemaa kui agressorriigi kodanikud saavad osaleda kohalikel valimistel ja rahvusvahelises spordielus. Me ei sea hetkekski kahtluse alla Eesti kuulumist NATOsse ja Euroopa Liitu.