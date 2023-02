Ermi arvates pani tema džässikorraldamisele kui elutööle aluse tõik, et temaga samal muusikakooli kursusel juhtusid olema džässpianistid Raivo Tammik, Aarne Vahuri ja Peeter Kardna ning konservatooriumi ajal laulis ta ansamblis Collage. Sellele kooslusele pani Erm nimegi, aga kokku kutsus kollektiivi Raivo Dikson, kelle tööd jätkas Vahuri. Ja see töö oli vastse laureaadi sõnutsi “nii hea, et need rahvalauluseaded olid oma ajast vähemalt 30 aastat ees ja neid mängitakse siiani”. Ühe albumi tiraaž, mitukümmend tuhat plaati saadeti koguni Kuubale.