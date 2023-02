Päästjate nädalavahetus: pelletikatla rike, kärssav kaup ja vale kütmisvõte

Laupäeval kell 17.49 teatati häirekeskusele suitsu täis katlaruumist Pärnu linnas Järva tänaval. Kohapeal selgus, et tegemist oli pelletikatla rikkega, mille tulemusel täitus kelder ja esimene korrus suitsuga. Päästjad kontrollisid küttesüsteemi termokaameraga üle, ventileerisid ruumid ja nõustasid majaelanikke.

Kell 16.46 said päästjad väljakutse Saarde valda Jäärja külla, kus majas oli kütmise ajal hakanud tööle vingugaasiandur. Kui päästjad kohale jõudsid, oli kütmine juba lõpetatud ja kõik siibrid avatud. Pritsimehed tuvastasid ruumides normist kõrgema vingugaasinäidu ja asusid kohe ruume tuulutama. Nad kontrollisid kogu hoone termokaameraga üle, kuid ohtu ei avastanud.

Selgus, et tegemist oli ülekütmisega, mistõttu süttis lõõris tahm, mille tagajärjel imbus vingugaas tuppa.

Päästjad juhivad tähelepanu, et külmal ajal tuleb hoiduda ülekütmisest. Korraga on ohutu kütta ahjutäis, siis vahet pidada ja päeva teises pooles võib kütta veel ühe ahjutäie. Igal kütteseadmel on kuumataluvuse piir, millest edasi küttes muutub seade ohtlikuks. Üleköetud ahi hakkab lagunema ja võib süüdata ümbruse.