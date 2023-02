Riina Sikkut: Meretuuleparke rajades peame naabreid edestama

Meil on olnud terve rida taastuvenergia tootmise vähempakkumisi, kevadel läheb välja viies voor. Need on needsamad hinnapõranda lahendused taastuvenergia tootjatele, kuid seni on need olnud peamiselt päikeseenergia tootjatele. Kuid viienda vähempakkumise tingimused välistavad päikeseparkide toetamise ning selle eesmärk on toetada pigem tuuleparke.