Are raamatukogus avati kaugtöötuba

Tori valla raamatukogu direktor Ene Michelis märkis, et kaugtöö tegemise võimalus on olemas kõigis valla raamatukogudes, kuid Are raamatukogus saab seda nüüdsest teha spetsiaalselt selleks kohandatud ruumis ja täiesti segamatult. Olemas on arvuti kasutamise võimalus, tasu eest saab printida, koopiaid teha jms. Mõttetöö ergutamiseks on võimalik kohapeal isegi kohvi keeta. Are raamatukogu kaugtöötoa kasutamine on tasuta, aeg on soovitatav raamatukogus eelnevalt kinni panna.