Pärnu Sadam naasis 362 poolehoidja ees võidureele

Suvepealinlased käisid lõunanaabritega ühte jalga teise veerandi keskpaigani, ent vajutasid siis gaasi ja võitsid poolaja 43:30. Vägevalt möllas pärnakate kapten Mihkel Kirves, kelle arvel oli 19 silma. Enne otsutavat veerandit olid sotid juba selged, sest kodumeeskond juhtis 362 fänni silme all 65:45.

Pärnul on nüüd 12 võitu ja 13 kaotust, millega ollakse endiselt 16 meeskonna konkurentsis esimesena play-off’i joone all ehk üheksandad. Ogre jääb kaheksandana kolme võidu kaugusele. Läti ülikool on üheksa võidu ja 18 kaotusega 13.