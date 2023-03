Virtsu lähedal elav Ahto Veensalu on virmalisi fotoküttinud aastaid. Esimest korda nägi ta neid kümmekond aastat tagasi ja sellest ajast on huvi aina süvenenud.

Seekord sai ta virmalistest teada tavapäraselt. “Jälgin graafikuid ja prognoose. Facebookis on tore Eestimaa virmaliste grupp, kus iga inimene näeb, kui on tekkinud n-ö päevateema,” selgitas Veensalu, kes ise iga päev siiski sotsiaalmeediat ei jälgi. Sobivate võttekohtade leidmisega Veensalul muret pole, need asuvad virmaliseküti kodu lähedal: ta elab maakohas, kus segavat valgusreostust pole. “Need on teada ja alati samad. Nii toa aknast kui veidi õue minnes on idast läänesuunda pikalt lage maa, teisel pool küla ka muud suunad. Valgusreostus tehisvalguse kujul on meil siin null – ideaalsed tingimused!” kiitis ta.