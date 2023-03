Tulijatel oli varem otsus tehtud ja valimisprotseduur käis kärmelt. Vändrast pärit Marko Adamson eelistab peaministrina Kaja Kallast ja tegi valiku sellest lähtuvalt. Jaoskonda hääletama tuli ta põhjusel, et ei olnud aega e-hääletada.

Ede valis sedeliga, mitte elektrooniliselt, sest nii tundub talle kindlam. Ta peab oluliseks, et elu läheks paremaks ja odavamaks. Kaasa Peetriga, kellega koos valimas käidi otsustati sama erakonna kasuks, aga mõlemad pakkusid, et ilmselt eelistasid nad erinevat kandidaati. Õigupoolest ei teadnud kumbki, keda täpsemalt teine valis. Ede tunnistas vaid, et tema eelistus oli Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.