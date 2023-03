Lottemaa programmijuhi Hana Kivi sõnutsi avaldas kandideerimissoovi ligemale 140 noort, kellest ligemale pool tuli katsetele. Kivil oli pisut kahjugi, et nii palju noori kohale sõitis, sest valituks osutub neist vaid kümme: viis poissi ja viis tüdrukut. Just nõnda palju leidub vabu kohti, kuna ülejäänud osatäitjad tulevad mullusest meeskonnast. “See on rekord. Varem on ikka rohkematel elu vahele tulnud: õpingud, välismaale minek ja nii edasi. Eelmisel aastal oli väga ühtne meeskond ja peaaegu kõik tulevad tagasi,” lausus programmijuht.