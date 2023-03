Politsei palub kaasabi Soomes kadunud pärnaka leidmiseks

Pärnust pärit Mart lahkus kodust enda helehalli värvi Mercedes Benz C320 sõidukiga, mille numbrimärk on 670 BRX. Mart on 188 sentimeetrit pikk, tal on helepruunid juuksed ning ta on turskema kehaehitusega. Mehel võisid kodust lahkudes seljas olla tumedad riided.