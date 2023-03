Pildid ⟩ Ratastooli linetantsu grupp Silver Wheels tähistas juubelit: 0 pole number, 9 aga on

“Oleksin võinud sel kuupäeval kaks korda ratastooli sattuda, aga astusin hoopis nende ette, kes on ratastoolis ja kel oli huvi tantsida,” mõtiskles Eesti line-tantsuhing täna Nooruse Majas, kus ratastooli linetantsu grupp Silver Wheels 19. aastapäeva tähistas. Naljaga pooleks juubelit, sest 0 pole teatavasti ju number, aga 9 on.

Enne esimest treeningut oli Seger osalenud Hollandis workshopil, et ratastoolis tantsimisega lähemalt tutvust teha. On ju see hoopis teine maailm, kui tavaline tantsimine.