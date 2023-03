VIDEO ⟩ Kristin Tattar alustas USA profituuri võidukarikaga

"See on üks hullumeelseimaid võite, mis olen kunagi saanud," rõõmustas Tattar võiduintervjuus. "Viimasele korvile tulles arvasin, et mul pole mingisugust võimalust võita. Ma ei teadnud skoorigi. Pärast seda, kui sooritasin lähenemise, vaatasin skoori ja avastasin, et mul on võidušanss. Olin vahepeal juba alla andnud ja mõtlesin, et ei mängi võidule. Siis nägin, et mul on vaja lihtsalt üks putt tabada – keskendusin ja see õnnestus."