Otseülekanne ⟩ Lääneranna hariduspidu ehk meeleavaldus koolireformi vastu

Lääneranna vallavolikogu esimehe Armand Reinmaa esitatud eelnõu järgi jätkaks tulevast õppeaastast Koonga kool koolieelse lasteasutuse ja neljaklassilise koolina. Kaoksid teine ja kolmas kooliaste. Sama saatus tabaks Virtsu ja Varbla kooli. Kõmsi lasteaiast-algkoolist on plaanis kaotada 5. ja 6. klass ehk see jätkaks 1. septembrist lasteaia ja neljaklassilise koolina. Lõpe ja Metsküla kooli uksed jääksid 1. septembrist suletuks. Lõpel asuv lasteaed liidetakse asutusena Koonga kooliga.

Lääneranna väikekoolide õpilaste sõnutsi on koolide säilimine väga oluline, sest annab lastele ja noortele võimaluse jätkata õpinguid kodukoolis, saavutades seejuures väga häid tulemusi, nagu on näidanud olümpiaadide ja üleriigiliste pingeridade tulemused. Pealegi kaotaks koolivõrgu muutmine koolide unikaalsuse, mis mõjutaks negatiivselt koolide ja kogukonna mainet ning tulevikuväljavaateid. Juhul kui nimetatud ettepanek volikogus heakskiidu saab, peab sadakond last sügisest võtma iga päev ette pika tee Lihulasse või mõnda veel kaugemal asuvasse kooli. See aga tõstab kindlasti laste ja perede stressitaset ning avaldab mõju nii piirkonna praeguste kui potentsiaalsete elanike elukohavalikule ja samuti õpilaste haridustulemustele.