Pärnu uue silla hankekonkursil valiti parimaks odavaim pakkumine

Linnapea selgitas, et kaks silla varasemat ehitushanget 2021. ja 2022. aastal ebaõnnestusid kõrgete ehitushinnapakkumiste tõttu ja riigipoolse rahastuse leidmine pole kuidagi varasemalt õnnestunud. „Praegune Pärnu linna koalitsioon on märkimisväärselt panustanud nende probleemide lahendamisse ja olnud selles edukas. Eelmisel nädalal laekus riigieelarvest esimesed viis miljonit eurot linnakassasse uue silla ehituse toetuseks, 15 miljonit eurot on sisse kirjutatud riigi eelarvestrateegiasse (RESi). 27. märtsil linnavalitsuse poolt üksmeelselt vastu võetud otsus ja riigihanke tulemus annavad linnale võimaluse kahe nädala pärast sõlmida Raba-Lai tänava silla projekteerimise ja ehitushanke lepingu,“ kõneles Kosenkranius.

Eelmise aasta mais alanud Pärnu uue silla võistleva dialoogina riigihankel osales viis pakkujat: Nordecon AS, Puentes y Calzadas Infraestructuras; S.L.U; AS Merko Ehitus Eesti ja KMG Infra OÜ; INF INFRA OÜ ja AS EG Ehitus; GRK Eesti AS GRK Infra Oyj ja GRK Suomi Oy ning ACBR SIA, "Vektors T", SIA TILTS.