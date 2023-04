Vapruse vutimeeskond toodi meistriliiga neljandas matšis maa peale tagasi

"Oli natuke ülemõtlemist ja tegime endale selle mängu keeruliseks. Võib-olla oli natuke palju olukordi, kus tehti seda, mida me pole rääkinud," tõdes Pärnu peatreener Prins mängujärgses intervjuus ETV-le. "Peame maa peale jääma, kiitust ja tunnustust on palju tulnud, aga peame tegema oma lihtsaid asju, see toob meile edu. Kaotasime algul duelle, magasime võitlusi maha. Olen poistele ka öelnud, et kolm esimest mängu olid õnnestunud, aga tabelikohta ei saa me vaadata, see on meie jaoks katastroof. Tänane mäng andis treeneritele mõtlemisainet. Aga loodan … ei, olen kindel, et saame oma asjad paika."