Persoonilugu ⟩ Madis Koit: Mulle tundub, et meie valdade juhtimistase on lihtsalt nõrk

​Selgub, et kui Aivar Mäe poleks kolmandal katsel öelnud Põhja-Pärnumaa vallavanemaks kandideerimisele oma jah-sõna, oleks Koit olnud võib-olla ise selles ametis.​ Temast õhkub motivatsiooni, et kodukanti puudutavates asjades sõna sekka öelda. Samal ajal näeb ta, et omavalitsuse juhtimises on puudujääke, mida annaks parandada.