Vinge lõpp: Vaprus võitis meistriliigas viimase minuti väravast

Teine poolaeg kulges, nagu esimenegi, kõva võitluse tähe all – suuremaid riske ei võetud, väravahtidel tõrjetööd polnud ja näis, et 0:0 sobib mõlemale. Tundus, et nii lähebki … aga siiski mitte!

Vaprusel on viie matšiga kaks võitu, kaks viiki ja kaotus. Kaheksa silma annab kümne tiimi konkurentsis neljanda koha. Tammeka on kahe punktiga eelviimane. Järgmisel pühapäeval mängivad pärnakad võõrsil tabeliliidri Floraga.

“Praegu on hoog päris hea, meeskond ühtne ja kõik toimib! Võtame asju rahulikult ega mõtle endale raskeks, lihtsus toimib,” tunnistas mängujärgses intervjuus hooaja kolmanda värava, võidutabamuse kirja saanud Kauber, kes usub, et ka Florat on võimalik näpistada. “Eks me ikka lähe selle mõttega peale – me ei saa kedagi karta, oleme hästi mänginud!”