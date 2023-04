Politsei sai 10. aprillil teate, et Kilingi-Nõmmes pole hooldekodusse tagasi jõudnud 36aastane Tuljo, kes lahkus sealt 5. aprillil. Viimati nähti Tuljot 6. aprillil Kilingi-Nõmmes Aia tänaval.

Täna teatas politsei, et mees on leitud ja temaga on kõik korras.