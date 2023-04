Otse ⟩ Volikogus räägitakse rahulolu-uuringust, tänavate sulgemise maksust, detailplaneeringutest, kolmanda silla hankest ja Pärnu haigla palkadest

Samuti otsustatakse nõusoleku andmine hoonestusõigust koormava hüpoteegi suurendamiseks Sütevaka humanitaargümnaasiumile, et hoonestaja saaks investeerida hoone laiendamisse. Kõne all on Seljametsa järve kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ning Türgi oja, Paide maantee, Seljametsa tee ja raudteetammi vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.