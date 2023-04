Mure eaka vanema pärast? Osalege ohutu kodu koolitusel

Sageli on üksinda elavad vanainimesed ohuks nii endale kui mureks lähedastele – iga eakas on kellegi hoolt ja tähelepanu vajav ema, isa või sugulane. Valdavalt on abivajaja näol tegemist üksi elava eakaga, kel on kroonilised terviseprobleemid või liikumispuue.



Sisenemine akna või ukse kaudu, kannatanu elustamine, tema tõstmine voodisse või ratastooli, abi andmine kiirabi saabumiseni. Need on osa päästjate tööst kodukeskkonnas kukkunud inimeste abistamisel. Harvad pole juhud, kui eaka naabril või lähedasel on olemas varuvõtmed, kuid neid kasutada ei saa, kuna kannatanul on võtmed seespool ees.



Üle 200 korra avasid päästjad kukkuja aitamiseks oma vahenditega kinnise koduukse, vähemalt 600-l korral aidati kukkunut tõsta. Foto: Päästeamet









Järjest enam juhtub eakatega kodudes õnnetusi, mis on välditavad. Üks võimalus on nende tervist ja elu ohustavate sündmuste vältimiseks pöörata tähelepanu koduohutusele. Kuidas saada aru, et sa ise või sinu lähedane eakas vajab lisatuge? Millised on teenused, mida kohalik omavalitsus pakub abivajajatele?



Mullu käisid päästjad kukkunud inimesi aitamas 843 korda, neist 30s kodus käidi abiks rohkem kui ühel korral. Foto: Päästeamet

26. aprillil kell 18 algaval e-koolitusel just sedalaadi tarkusi jagatakse. Võetakse luubi alla koduohutuse nutikad lahendused ja hüva nõu annab Põhja-Pärnumaa valla sotsiaalosakonna juhataja Anneli Kaljur, kellega tuleb juttu omavalitsuste riiklikest sotsiaalteenustest eakatele.