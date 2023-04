Galerii ⟩ Rannakalur: Kõige odavam kala on võtta Rimist "paberlandiga"

Lätlane Induris koos kaaslasega sõitsid kala järele 40 kilomeetri kauguselt Ainažist. Kuigi Lätiski on lähiümbruses mitu sadamat, ei tunne nad sealseid kalureid. “Võib öelda, et see on meile lähim võimalus. Igal kevadel käime Võistes kaks korda ja talvel ka korra,” rääkis Induris. Lõunanaabrid ostsid koju kaasa nii vimba kui ka mitme ämbri jagu räime ja viskasid nalja, et autosse mahuks enamatki.