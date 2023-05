Omniva alustas varahommikust lehekannet Pärnus

“Pärnu linnas on üle 8000 perioodika tellija ja nende jaoks jääb üldjoontes kõik samaks ehk ajaleht tuuakse nagu varemgi postkasti – nüüd siis toovad Omniva kirjakandjad,” ütles Unt. “Meil on positiivne kogemus Viljandi linna perioodika kojukande alustamisest aprillis ja sealt saadud teadmised olid kahtlemata abiks tunduvalt suurema elanikonna ja suurusega Pärnu postiringide kujundamisel.”

Omniva klienditeenindus ootab Pärnu elanikelt tagasisidet ja tähelepanekuid teenuse kohta. “Meie soov on pakkuda parimat teenust ja seetõttu on eriti esimestel päevadel oluline, et saaksime kiirelt infot, kui juhtub, et leht ei ole jõudnud tellijani,” rõhutas Omniva jaotuskeskuste Lääne piirkonna juht Dagmar Sillar. “Selleks palume helistada klienditeeninduse telefonil 661 6616 või kirjutada meilil info@omniva.ee. Toome võimalusel lehe ära samal päeval.”