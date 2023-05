Tori vallas on kergliiklejate rõõmuks ehitamisel kaks üle kahe kilomeetri pikkust teejuppi. Üks neist parandab liikumist Eametsa küla ja Sauga aleviku vahel. Allika-Nigula nime kandev projekt oli Tori vallavanema Lauri Luuri sõnutsi üks esmatähtsatest. Sauga jõe ja Pärnu lennuvälja vahelisele alale jääva kunagise suvilate rajooni puhul on tegemist kasvava elanike arvuga külaga ja sealsete jalakäijate praegune ligipääsetavus Sauga alevikus asuvate teenusteni – kauplus, lasteaed, noortekeskus, bussipeatus – on kõike muud kui turvaline.