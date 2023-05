Politsei otsib kolmandat päeva Lääneranna vallas kadunud meest

Esmaspäeva õhtul teatati politseile, et Lääneranna vallas Nurmsi külas on kodust lahkunud 64aastane Mduduzi. Lähedased arvasid, et mees võis minna otsima plehku pannud koera ja ära eksida. Mehe telefoni positsioneering tulemust ei andnud.



Otsingutesse kaasati vabatahtlikud, droon ja kopter, kes otsisid nii maalt kui õhust varajaste hommikutundideni, kahjuks tulemusteta.



Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseiniku Evelin Engel-Lepa sõnuti käivitati Lääneranna vallas kadunud Mduduzi leidmiseks mastaapsed otsingud, mis kestnud kolmpäeva. “Alates esmaspäeva õhtust, kui saime kadumisest teate, oleme mehe kodu ümbrusest otsinud kuue kilomeetri raadiuses. See ala tervikuna on olnud otsingupiirkond, kuna pole täpselt teada, kuhu suunda mees läks,” selgitas Engel-Lepp.

Otsingutele kaasati PPA lennusalga kopter, samuti on iga päev abiks käinud inimesed ATVdega, jäljekoer ja droon. Kahe päeva jooksul kammiti poolesaja inimesega – suurem osa neist vabatahtlikud otsijad – läbi mehe kodulähedased soised alad ja karjäärid. Pere koer leiti paari kilomeetri kauguselt üles, meest ennast mitte.



Otsingupiirkonnas on väga raskesti läbitav maastik, seetõttu kaasati eile kaks otsijat abiks hobustega. “Hobustega pääseb üle sellistest põldudest ja kammima läbi selliste kraavide ääri, kus inimestel on oht sisse vajuda,” täpsustas Engel-Lepp.

Täna varahommikul jätkati otsinguga ja keskendutakse peamiselt Nurmsi külast Kunila küla poole jäävale alale Tuhu raba suunas. Tegemist on maastikuga, mis tuleb läbi kammida sammhaaval ahelikus liikudes. “Kutsusime vabatahtlikke appi otsima ja tänagi osaleb otsingutel mitukümmend inimest,” kiitis Engel-Lepp appitõtanuid ja lisas, et abiks on ka ATVd ja droon.