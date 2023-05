Aivar Mäe lahkub augustis Põhja-Pärnumaa vallavanema ametist

Nõukogu esimees Urmas Klaas tõi esile Mäe tugeva visiooni arendada Vanemuiset kui mitmežanrilist teatrit. “Teater on teinud väga head tööd ja siit on hea ideerohkelt jätkata Eestis ainulaadse ja väga olulise mitme žanri teatri arendamist. Tänan senist tearijuhti Kristiina Alliksaart panuse eest Vanemuise teatri juhtimisse rasketel kriisiaastatel,” lausus Klaas..

Mäe tõdes, et eelmisel korral, 2003. aastal Vanemuise teatrit juhtima tulles olid teatris väga keerulised ajad, mis ühise jõupingutusena said ületatud. “Seekord tulen ma juhtima väga heas seisus teatrit – teatrit, kus on suur loominguline potentsiaal ning publikust tulvil saalid. See kõik saab minna vaid veel paremaks. Minu lugupidamine ja tänu Kristiina Alliksaarele, et ta tõi teatri edukalt läbi nende kriisiaastate!” ütles Mäe.