Arvestades, kui palju vuras nädalavahetusel suvepealinna teedel mootorrattaid, on need üksikud juhtumid köömes. Kuigi eile avati suure paraadiga tänavune motohooaeg, kus osales mitutuhat mootorratturit, ei toonud see korrakaitsjatele tööd juurde ja nad olid väljas tavapäraste jõududega.