Galerii ⟩ Jannseni auhinnaga pärjatud koolijuht kaalub raamatu kirjutamist

Jannseni preemiast sai koolijuht teada, kui talle Pärnu linnavalitsusest helistati. “Tool on mul suur, nii et maha ma ei kukkunud, aga natuke pidin ikka seedima,” meenutas Müürsepp. Tema arvates olnuks väärikaid auhinna kandidaate rohkem kui üks–kaks. “Absoluutselt ei osanud seda oodata. Ma isegi ei mäletanud, et Jannseni auhinda kevadel välja antakse,” naeris preemia saanu.