GALERII JA VIDEO ⟩ Põnev triller: Sadama kossutiim alustas pronksiseeriat lisaaja ja viimaste sekundite võiduviskega!

"Jah, meie read on hõredad ja me pole nii hästi taastuda saanud, kuid see ei tähenda, et me medalist ei mõtleks," rõhutas Sadama juht Johan Kärp enne avamatši. "See on meie linna ja inimeste jaoks väga oluline: meil jätkub motivatsiooni ja anname endast kõik!"