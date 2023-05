Tehisaru on jõudnud meie igapäevaellu ja muutnud selles palju: internetiotsingud on tõhusamad, tekkinud on uued harjumused oma tervist jälgida ja uudsed võimalused luua sekunditega pikk ja põhjalik tekst.

ChatGPT-nimeline tehisarul põhinev juturobot kasutab mahukat tekstikorpust, mille põhjal tuletab üsna loogilist ja asjalikku teksti, mida on raske inimese kirjutatust eristada. Samuti on masin võimeline jätkama teksti ja olema loominguline. See juturobot on eriline veel seepärast, et enamasti jätab suuremalt jaolt meelde, mida on konkreetse inimesega kirjutanud, ja suudab varasemate küsimuste juurde vajaduse korral hiljem tagasi tulla.