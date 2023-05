Elu kallinemine kasvatas hüppeliselt poevarguste arvu

Niiguseid tähelepanekuid on teinud Pärnu ja teiste suuremate linnade kauplusekettide turvatöötajad.

Viking Security mehitatud valve juhi Juhan Aia sõnutsi annab majanduslikust hirmust ja pingest märku see, et vargad on muutunud vägivaldsemaks.

“Võrreldes eelmise kevadega on turvatöötajad pidanud sel aastal vägivaldseid isikuid neutraliseerima lausa mitu korda rohkem. Tallinna kõrval torkavad selles suhtes kahjuks ebaproportsionaalselt silma Tartu ja Pärnu,” ütles Aia.

Valvejuhi selgituse kohaselt on näha varaste suuremat närvilisust ja kinnipidamisel agressiivseks muutumist, aga ka sihipäraseid rünnakuid. “Peale rusikakangelaste tuli hiljuti kahjutuks teha inimesi noaga ähvardanud varas. Korduvalt on tulnud kasutada nii gaasi kui käeraudu,” ütles Aia.

Üle 100 kaupluses valvava turvaettevõtte andmetel on varguskatsed kasvanud võrreldes aastataguse ajaga ligemale 15 protsenti.

“See on suur muutus, mis selgelt ületab tavapäraseid kõikumisi. Kasvanud on kauba maht, mida üritatakse korraga välja viia. Suurte ehk 100 eurot ületavate katsete arv on kahekordistunud. Kui mullu kevadel oli suurim katse ligemale 700 eurot, siis tänavu juba 2000 eurot,” seletas Aia.

Kurioosumina on torganud silma, et viimastel kuudel on tabatud märkimisväärselt palju naissoost alkoholivargaid. “Kange alkohol on tüüpiline varaste sihtmärk, aga kui tavaliselt püüavad viina või konjakit poest välja viia mehed, siis tänavu kevadel üsna sageli naisedki,” kommenteeris Aia.