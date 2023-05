Pildid ja video ⟩ Pärnus lahel möllas võimas vesipüks

Vesipüks tekib, kui jahedam õhumass satub äkitselt tunduvalt soojema merevee kohale. Vesipüksina nähtav pikk ja ümar londitaoline moodustis on silinderjas pilv. Kuna õhu pöörlemisel rõhk langeb, veeaur kondenseerub ja näemegi, kuidas tekib lehterpilv, mis võib lõpuks jõuda veepinnani välja.

Eestis esineb kõige rohkem vesipükse juulist kuni septembrini lõpuni, sest selleks ajaks on merevesi jõudnud üles soojeneda ja tingimused vesipükside tekkeks on head. Vesipüksid on tüüpilised saarte läänerannikule ja seal iga-aastased, kuid üsna sagedased Väinamerel, Liivi ja Soome lahelgi. Vesipükse võib esineda ka suuremate siseveekogude kohal.