Maastikupõleng sulges riigi põhimaantee

Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 171. kilomeetril on tee liiklusele suletud, kuna põlema oli süttinud teeäärne madal kuusemets. Kustutustöid tehakse sõidutee läheduses, ohutust silmas pidades suleti sellel lõigul liiklus.

Päästeameti valvepressiesindaja Jaano Vija ei osanud veel öelda, kui suurele alale tuli levida jõudis. Teada on, et põlenguala piiritleti, lahtine tuli lokaliseeriti ja käimas on järelkustutustööd. "Praegu otsitakse tulekoldeid," täpsustas Vija.