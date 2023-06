Päästeameti Lääne päästekeskuse välijuhi Rivo Laanemaa hinnangul jõudis tuli levida umbes ühe hektari suurusele väga kuivale metsaalale. "Tulekahju tekkepõhjust me ei oska täpselt öelda, aga tõenäoliselt oli tegemist inimese hooletusega. Siin on mitmed teed ja see pole eriti kõrvaline koht," arvas Laanemaa, kes ei mäleta varasemast maastikupõlengu tõttu maantee sulgemist.